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В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России
В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели, и добавил, что РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T00:48
2024-07-04T00:48
2024-07-04T00:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели, и добавил, что любые поползновения в отношении российских территорий будут пресекаться. Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения линии фронта. "Ничего нового Джеймс О’Брайен не сказал. Его угрозы устарели. Американские ракеты и так залетают в регионы России не только на тактическую, но и на оперативную глубину зоны обороны, где их успешно сбивают. Так будет и впредь", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, любые поползновения в отношении российских территорий и акты агрессии будут незамедлительно пресекаться. "Ответ наших вооруженных сил не заставит себя долго ждать", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на Украине, Леонид Ивлев, Россия, Госдума РФ, Государственный департамент США, США, Украина, В мире
В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России
Депутат Ивлев: угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели, и добавил, что любые поползновения в отношении российских территорий будут пресекаться.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения линии фронта.
"Ничего нового Джеймс О’Брайен не сказал. Его угрозы устарели. Американские ракеты и так залетают в регионы России не только на тактическую, но и на оперативную глубину зоны обороны, где их успешно сбивают. Так будет и впредь", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, любые поползновения в отношении российских территорий и акты агрессии будут незамедлительно пресекаться.
"Ответ наших вооруженных сил не заставит себя долго ждать", - подчеркнул депутат.