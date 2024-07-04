https://ria.ru/20240704/ugrozy-1957238803.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России

В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России - РИА Новости, 04.07.2024

В Госдуме прокомментировали угрозы Госдепа в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели, и добавил, что РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T00:48

2024-07-04T00:48

2024-07-04T00:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что угрозы представителя Госдепа США в отношении России устарели, и добавил, что любые поползновения в отношении российских территорий будут пресекаться. Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения линии фронта. "Ничего нового Джеймс О’Брайен не сказал. Его угрозы устарели. Американские ракеты и так залетают в регионы России не только на тактическую, но и на оперативную глубину зоны обороны, где их успешно сбивают. Так будет и впредь", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, любые поползновения в отношении российских территорий и акты агрессии будут незамедлительно пресекаться. "Ответ наших вооруженных сил не заставит себя долго ждать", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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леонид ивлев, россия, госдума рф, государственный департамент сша, сша, украина, в мире