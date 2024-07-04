https://ria.ru/20240704/ubiystvo-1957406500.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера группы "Пасека", обвиняемого в убийстве
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера группы "Пасека", обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 04.07.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера группы "Пасека", обвиняемого в убийстве
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин, один из которых погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:26
2024-07-04T15:26
2024-07-04T15:26
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее суд арестовал Медведкина до 8 августа. По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
https://ria.ru/20231225/arest-1918052320.html
https://ria.ru/20240410/arest-1939116267.html
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера группы "Пасека", обвиняемого в убийстве
Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера группы "Пасека" Медведкина