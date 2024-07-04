https://ria.ru/20240704/trevoga-1957412550.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 11 минут. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:44
2024-07-04T15:44
2024-07-04T15:54
севастополь
безопасность
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_7266b43537ea9a2d7bc63bd1ab9debb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 11 минут.Воздушная тревога повторно была объявлена в четверг в 15.31 по мск. Ранее объявлялась тревога продолжительностью 2 минуты."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_d0bfd015f9e150449fb4c14619062d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась 11 минут