https://ria.ru/20240704/trevoga-1957412550.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 11 минут. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:44

2024-07-04T15:44

2024-07-04T15:54

севастополь

безопасность

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене повторной воздушной тревоги в городе, она длилась 11 минут.Воздушная тревога повторно была объявлена в четверг в 15.31 по мск. Ранее объявлялась тревога продолжительностью 2 минуты."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, безопасность