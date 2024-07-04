https://ria.ru/20240704/trevoga-1957409578.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:33
2024-07-04T15:33
2024-07-04T15:38
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор.Ранее тревога объявлялась на две минуты в 15.20 мск.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу. Ранее было приостановлено движение по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев повторно сообщил о воздушной тревоге в городе