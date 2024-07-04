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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 2 минут. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:28
2024-07-04T15:28
2024-07-04T15:33
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севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 2 минут.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 15.20 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу