https://ria.ru/20240704/trevoga-1957407647.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 2 минут. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:28

2024-07-04T15:28

2024-07-04T15:33

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 2 минут.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 15.20 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев