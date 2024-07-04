https://ria.ru/20240704/trevoga-1957243154.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:22
2024-07-04T02:22
2024-07-04T02:22
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Ровенской областях с 23.25 по 2.02 мск. Сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html
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в мире, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу