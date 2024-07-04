https://ria.ru/20240704/trevoga-1957241223.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T01:23

2024-07-04T01:23

2024-07-04T01:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и Житомирской областях с 0.26 по 1.10. Ранее тревогу также объявили в Черниговской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

житомирская область

сумская область

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в мире, украина, житомирская область, сумская область, вооруженные силы рф