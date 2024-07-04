"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине
Politico опубликовала письмо ученых с призывом не принимать Украину в НАТО
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.
Под документом подписались в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров.
"Приближение Украины к статусу члена альянса может сделать только хуже, превратив ее в поле длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира", — говорится в письме.
Эксперты напомнили, что традиционная интерпретация пятой статьи устава НАТО обяжет США напрямую вступить в конфликт с Россией на стороне Киева. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем. Именно поэтому Вашингтону не следует давать никаких обещаний по поводу войны с Россией ради Украины, считают подписанты письма.
«
"Цель существования НАТО заключается <...> в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон", — заключили они.
Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.