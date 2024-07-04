https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html

"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине

"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине - РИА Новости, 04.07.2024

"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине

НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T01:13

2024-07-04T01:13

2024-07-04T03:19

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.Под документом подписались в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров."Приближение Украины к статусу члена альянса может сделать только хуже, превратив ее в поле длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира", — говорится в письме.Эксперты напомнили, что традиционная интерпретация пятой статьи устава НАТО обяжет США напрямую вступить в конфликт с Россией на стороне Киева. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем. Именно поэтому Вашингтону не следует давать никаких обещаний по поводу войны с Россией ради Украины, считают подписанты письма."Цель существования НАТО заключается <...> в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон", — заключили они.Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957045294.html

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