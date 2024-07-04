https://ria.ru/20240704/tramp-1957240895.html
Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена
Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена - РИА Новости, 04.07.2024
Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена
Демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена и проиграют выборы, заявил штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T01:14
2024-07-04T01:14
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена и проиграют выборы, заявил штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа. "Трамп победит любого демократа на выборах 5 ноября, потому что он доказал, его повестка в том, чтобы сделать Америку снова великой", - говорится в заявлении штаба Трампа. Как отмечают в штабе, ныне призывающие Байдена выйти из гонки демократы в прошлом его поддерживали. "Будьте уверены - демократы, СМИ и болото вступили в сговор, чтобы скрыть правду от американской общественности: Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они врали о состоянии его ума", - говорится в заявлении. Американские СМИ информировали о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Как сообщалось, Байден вечером в среду встретится с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности за состояние американского лидера. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, сша, америка, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Америка, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена
Штаб Трампа: демократы врали о состоянии Байдена и проиграют выборы 5 ноября
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена и проиграют выборы, заявил штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа.
"Трамп победит любого демократа на выборах 5 ноября, потому что он доказал, его повестка в том, чтобы сделать Америку
снова великой", - говорится в заявлении штаба Трампа.
Как отмечают в штабе, ныне призывающие Байдена выйти из гонки демократы в прошлом его поддерживали. "Будьте уверены - демократы, СМИ и болото вступили в сговор, чтобы скрыть правду от американской общественности: Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они врали о состоянии его ума", - говорится в заявлении.
Американские СМИ информировали о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов.
Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Как сообщалось, Байден вечером в среду встретится с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности за состояние американского лидера.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.