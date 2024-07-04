https://ria.ru/20240704/sunak-1957301251.html

Сунак проголосовал на выборах в парламент

Сунак проголосовал на выборах в парламент - РИА Новости, 04.07.2024

Сунак проголосовал на выборах в парламент

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:06

2024-07-04T11:06

2024-07-04T11:40

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англия

риши сунак

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph. "Риши Сунак и (его супруга – ред.) Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра", - говорится в статье. Пара пришла на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования, сообщает Telegraph. В четверг в Британии проходят парламентские выборы. Они сулят провал и один из худших результатов для правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года. Сам Сунак может стать первым действующим премьером, который потеряет своё депутатское кресло. Оппозиционным лейбористам, наоборот, пророчат историческую победу. Накануне исследование компании YouGov показало, что они близки к завоеванию рекордного с 1832 года большинства. Лейбористы могут получить 431 место - на 212 больше, чем все остальные партии, вместе взятые. Более ранний прогноз консалтинговой компании Electoral Calculus также показывал, что по итогам выборов консерваторы могут оказаться даже не на втором, а на третьем месте по количеству мандатов, уступив партии либеральных демократов. В этом случае тори не получат даже статус официальной оппозиции, который традиционно отдают второй по числу депутатских кресел партии.

https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html

https://ria.ru/20240618/myshelov-1953795015.html

https://ria.ru/20240625/protest-1955439285.html

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в мире, великобритания, англия, риши сунак, лейбористская партия великобритании