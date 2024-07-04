Сунак проголосовал на выборах в парламент
Telegraph: премьер Британии Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент
© AP Photo / Scott HeppellПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают избирательный участок после голосования недалеко от Ричмонда, Северный Йоркшир. 4 июля 2024
© AP Photo / Scott Heppell
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают избирательный участок после голосования недалеко от Ричмонда, Северный Йоркшир. 4 июля 2024
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph.
"Риши Сунак и (его супруга – ред.) Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра", - говорится в статье.
Пара пришла на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования, сообщает Telegraph.
В четверг в Британии проходят парламентские выборы. Они сулят провал и один из худших результатов для правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года. Сам Сунак может стать первым действующим премьером, который потеряет своё депутатское кресло.
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Оппозиционным лейбористам, наоборот, пророчат историческую победу. Накануне исследование компании YouGov показало, что они близки к завоеванию рекордного с 1832 года большинства. Лейбористы могут получить 431 место - на 212 больше, чем все остальные партии, вместе взятые.
Более ранний прогноз консалтинговой компании Electoral Calculus также показывал, что по итогам выборов консерваторы могут оказаться даже не на втором, а на третьем месте по количеству мандатов, уступив партии либеральных демократов. В этом случае тори не получат даже статус официальной оппозиции, который традиционно отдают второй по числу депутатских кресел партии.