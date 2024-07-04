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Сунак проголосовал на выборах в парламент - РИА Новости, 04.07.2024
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11:06 04.07.2024 (обновлено: 11:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sunak-1957301251.html
Сунак проголосовал на выборах в парламент
Сунак проголосовал на выборах в парламент - РИА Новости, 04.07.2024
Сунак проголосовал на выборах в парламент
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:06
2024-07-04T11:40
в мире
великобритания
англия
риши сунак
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph. "Риши Сунак и (его супруга – ред.) Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра", - говорится в статье. Пара пришла на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования, сообщает Telegraph. В четверг в Британии проходят парламентские выборы. Они сулят провал и один из худших результатов для правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года. Сам Сунак может стать первым действующим премьером, который потеряет своё депутатское кресло. Оппозиционным лейбористам, наоборот, пророчат историческую победу. Накануне исследование компании YouGov показало, что они близки к завоеванию рекордного с 1832 года большинства. Лейбористы могут получить 431 место - на 212 больше, чем все остальные партии, вместе взятые. Более ранний прогноз консалтинговой компании Electoral Calculus также показывал, что по итогам выборов консерваторы могут оказаться даже не на втором, а на третьем месте по количеству мандатов, уступив партии либеральных демократов. В этом случае тори не получат даже статус официальной оппозиции, который традиционно отдают второй по числу депутатских кресел партии.
https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html
https://ria.ru/20240618/myshelov-1953795015.html
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в мире, великобритания, англия, риши сунак, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Англия, Риши Сунак, Лейбористская партия Великобритании
Сунак проголосовал на выборах в парламент

Telegraph: премьер Британии Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент

© AP Photo / Scott HeppellПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают избирательный участок после голосования недалеко от Ричмонда, Северный Йоркшир. 4 июля 2024
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают избирательный участок после голосования недалеко от Ричмонда, Северный Йоркшир. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти покидают избирательный участок после голосования недалеко от Ричмонда, Северный Йоркшир. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих выборах в парламент, сообщила газета Telegraph.
"Риши Сунак и (его супруга – ред.) Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра", - говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Британии обсудили возможную замену Сунака на посту премьера, пишут СМИ
14 марта, 15:55
Пара пришла на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования, сообщает Telegraph.
В четверг в Британии проходят парламентские выборы. Они сулят провал и один из худших результатов для правящей Консервативной партии, которая находится у власти с 2010 года. Сам Сунак может стать первым действующим премьером, который потеряет своё депутатское кресло.
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Главный мышелов Сунака высмеял его заявление
18 июня, 19:28
Оппозиционным лейбористам, наоборот, пророчат историческую победу. Накануне исследование компании YouGov показало, что они близки к завоеванию рекордного с 1832 года большинства. Лейбористы могут получить 431 место - на 212 больше, чем все остальные партии, вместе взятые.
Более ранний прогноз консалтинговой компании Electoral Calculus также показывал, что по итогам выборов консерваторы могут оказаться даже не на втором, а на третьем месте по количеству мандатов, уступив партии либеральных демократов. В этом случае тори не получат даже статус официальной оппозиции, который традиционно отдают второй по числу депутатских кресел партии.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста
25 июня, 20:24
 
В миреВеликобританияАнглияРиши СунакЛейбористская партия Великобритании
 
 
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