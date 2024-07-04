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В конгрессе США царит хаос после дебатов Байдена и Трампа, сообщил источник

В конгрессе США царит хаос после дебатов Байдена и Трампа, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024

В конгрессе США царит хаос после дебатов Байдена и Трампа, сообщил источник

Хаос царит среди демократов в конгрессе США после неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, заявил РИА Новости источник в законодательном... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T00:57

2024-07-04T00:57

2024-07-04T02:18

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Хаос царит среди демократов в конгрессе США после неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, заявил РИА Новости источник в законодательном органе. "Слабость Байдена на выборах была раскрыта, и демократы находятся в полном хаосе", - сказал источник в конгрессе. Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Байден вечером в среду встретится с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности состоянием американского лидера. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , конгресс сша