https://ria.ru/20240704/slovakiya-1957419635.html
Словакия призвала к сдержанности по вопросу членства Украины в НАТО
Словакия призвала к сдержанности по вопросу членства Украины в НАТО - РИА Новости, 04.07.2024
Словакия призвала к сдержанности по вопросу членства Украины в НАТО
Словакия считает, что по вопросу возможного членства Украины в НАТО следует проявлять сдержанность, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта, заявил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:56
2024-07-04T15:56
2024-07-04T15:56
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Словакия считает, что по вопросу возможного членства Украины в НАТО следует проявлять сдержанность, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. "Господин президент (Польши Анджей Дуда - ред.), возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности, чтобы случайно излишним стимулированием Украины к тому, чтобы она стала (членом НАТО - ред.) или начала переговоры (о членстве в альянсе - ред.), еще более не эскалировать напряжение", - сказал Пеллегрини после переговоров с Дудой в Варшаве, их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3. Ранее Пеллегрини заявлял, что говорить о членстве Украины в НАТО очень преждевременно, это только обостряет и без того напряженную ситуацию. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957407862.html
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в мире, украина, словакия, польша, петер пеллегрини, анджей дуда, нато
В мире, Украина, Словакия, Польша, Петер Пеллегрини, Анджей Дуда, НАТО
Словакия призвала к сдержанности по вопросу членства Украины в НАТО
Пеллегрини призвал к сдержанности по вопросу возможного членства Украины в НАТО