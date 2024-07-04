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В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными

В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными - РИА Новости, 04.07.2024

В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и регионального УМВД пресекли масштабную коррупционную схему в медицинских учреждениях Старооскольского... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:47

2024-07-04T15:47

2024-07-04T15:47

происшествия

россия

белгородская область

старооскольский городской округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и регионального УМВД пресекли масштабную коррупционную схему в медицинских учреждениях Старооскольского городского округа, которые оформили фиктивных больничных на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы выявили преступную группу, состоявшую из работников медицинских учреждений и их посредников, которые на протяжении длительного времени занимались изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности с последующей выдачей их сотрудникам градообразующих предприятий", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что такая коррупционная деятельность нанесла значительный финансовый ущерб как территориальному фонду обязательного медицинского страхования, так и самим предприятиям. Общая сумма убытков оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

https://ria.ru/20240620/fsb-1954151205.html

россия

белгородская область

старооскольский городской округ

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происшествия, россия, белгородская область, старооскольский городской округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)