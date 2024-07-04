https://ria.ru/20240704/skhema-1957412872.html
В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными
В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и регионального УМВД пресекли масштабную коррупционную схему в медицинских учреждениях Старооскольского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:47
2024-07-04T15:47
2024-07-04T15:47
происшествия
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и регионального УМВД пресекли масштабную коррупционную схему в медицинских учреждениях Старооскольского городского округа, которые оформили фиктивных больничных на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы выявили преступную группу, состоявшую из работников медицинских учреждений и их посредников, которые на протяжении длительного времени занимались изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности с последующей выдачей их сотрудникам градообразующих предприятий", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что такая коррупционная деятельность нанесла значительный финансовый ущерб как территориальному фонду обязательного медицинского страхования, так и самим предприятиям. Общая сумма убытков оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
https://ria.ru/20240620/fsb-1954151205.html
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, старооскольский городской округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белгородской области пресекли коррупционную схему с больничными
Белгородские силовики выявили группу врачей, оформлявших фиктивные больничные
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и регионального УМВД пресекли масштабную коррупционную схему в медицинских учреждениях Старооскольского городского округа, которые оформили фиктивных больничных на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы выявили преступную группу, состоявшую из работников медицинских учреждений и их посредников, которые на протяжении длительного времени занимались изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности с последующей выдачей их сотрудникам градообразующих предприятий", - говорится в релизе УФСБ.
Отмечается, что такая коррупционная деятельность нанесла значительный финансовый ущерб как территориальному фонду обязательного медицинского страхования, так и самим предприятиям. Общая сумма убытков оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.