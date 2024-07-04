https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957405711.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:23
2024-07-04T15:23
2024-07-04T15:31
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", - написал губернатор.В городе и регионе приостановлено движение общественного транспорта, в том числе катеров и паромов.Ранее было приостановлено движение по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Власти Севастополя объявили воздушную тревогу