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Калиматов: объем сельхозпродукции в Ингушетии вырос в два раза за 5 лет - РИА Новости, 04.07.2024
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Республика Ингушетия
 
15:59 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/selkhozproduktsiya-1957412705.html
Калиматов: объем сельхозпродукции в Ингушетии вырос в два раза за 5 лет
Калиматов: объем сельхозпродукции в Ингушетии вырос в два раза за 5 лет - РИА Новости, 04.07.2024
Калиматов: объем сельхозпродукции в Ингушетии вырос в два раза за 5 лет
Объем производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии за последние пять лет вырос почти в два раза и превысил 20,5 миллиарда рублей, сообщил глава... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:59
2024-07-04T15:59
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Объем производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии за последние пять лет вырос почти в два раза и превысил 20,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Объем производства продукции сельского хозяйства ежегодно растет, если в 2019 году он составлял только 10,8 миллиарда рублей, то в 2023 году составил 20,5 миллиарда рублей. В соответствии с поставленными президентом Российской Федерации задачами, необходимо обеспечить рост объема производства продукции сельского хозяйства к 2030 году по сравнению с 2021 годом более чем на 25%", - сказал Калиматов в четверг, выступая с посланием к народному собранию Ингушетии. Он добавил, что сельское хозяйство – это опорная отрасль для экономики республики, на которую в валовом региональном продукте приходится более 13%. В условиях санкций оно стало ключевым фактором в обеспечении продовольственной безопасности. "В прошлом году на развитие агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы профинансировано около 650 миллионов рублей. На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуется более 10 инвестиционных проектов на сумму более 24 миллиардов рублей", - отметил глава Ингушетии. По его словам, за прошлый год в регионе были реализованы девять проектов по благоустройству сельских территорий, проведены мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры, жилищных условий сельчан. "В текущем год планируем провести реконструкцию автомобильных дорог протяженностью 19 км, строительство сетей водоснабжения протяженностью более 5 км и строительство детского сада на 120 мест в селении Южное", - сообщил Калиматов.
https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

Калиматов: объем сельхозпродукции в Ингушетии вырос в два раза за 5 лет

© Фото : Махмуд-Али Калиматов/TelegramГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время послания к народному собранию Ингушетии
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время послания к народному собранию Ингушетии - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время послания к народному собранию Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Объем производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии за последние пять лет вырос почти в два раза и превысил 20,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Объем производства продукции сельского хозяйства ежегодно растет, если в 2019 году он составлял только 10,8 миллиарда рублей, то в 2023 году составил 20,5 миллиарда рублей. В соответствии с поставленными президентом Российской Федерации задачами, необходимо обеспечить рост объема производства продукции сельского хозяйства к 2030 году по сравнению с 2021 годом более чем на 25%", - сказал Калиматов в четверг, выступая с посланием к народному собранию Ингушетии.
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Он добавил, что сельское хозяйство – это опорная отрасль для экономики республики, на которую в валовом региональном продукте приходится более 13%. В условиях санкций оно стало ключевым фактором в обеспечении продовольственной безопасности.
«
"В прошлом году на развитие агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы профинансировано около 650 миллионов рублей. На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуется более 10 инвестиционных проектов на сумму более 24 миллиардов рублей", - отметил глава Ингушетии.
По его словам, за прошлый год в регионе были реализованы девять проектов по благоустройству сельских территорий, проведены мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры, жилищных условий сельчан.
"В текущем год планируем провести реконструкцию автомобильных дорог протяженностью 19 км, строительство сетей водоснабжения протяженностью более 5 км и строительство детского сада на 120 мест в селении Южное", - сообщил Калиматов.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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