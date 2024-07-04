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Новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее - РИА Новости, 04.07.2024
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16:02 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/rosvodresursy-1957422618.html
Новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее
Новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее - РИА Новости, 04.07.2024
Новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее
Новый федеральный проект по оздоровлению водоёмов будет в два раза масштабнее предыдущего по охвату территорий и количеству мероприятий, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:02
2024-07-04T16:02
россия
дмитрий кириллов
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый федеральный проект по оздоровлению водоёмов будет в два раза масштабнее предыдущего по охвату территорий и количеству мероприятий, сообщили в пресс-службе Росводресурсов. По данным ведомства, в четверг прошло заседание коллегии Росводресурсов. "Новый федеральный водный проект будет в два раза масштабнее предыдущих по охвату территорий и количеству мероприятий. Подходы к вопросу защиты населения от наводнений также будут усовершенствованы", – сказал на заседании глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, слова которого цитирует пресс-служба. В заседании также принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, который обозначил основные векторы дальнейшего развития организации. Он отметил, что к 2030 году за счет строительства и реконструкции водохранилищ, гидроузлов и водопропускных сооружений будут улучшены условия жизни 22 миллионов человек. Ранее правительство заявило о планах объединить федеральные проекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Вода России" и реализовать его с 2025 до 2030 годы. -0-
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россия, дмитрий кириллов, дмитрий патрушев
Россия, Дмитрий Кириллов, Дмитрий Патрушев
Новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее

Росводресурсы: новый федеральный проект по очистке рек будет вдвое масштабнее

© РИА Новости / Михаил АлаеддинРайон моста Каракузат соединяющий западный и восточный берег реки Евфрат на северо-востоке провинции Алеппо
Район моста Каракузат соединяющий западный и восточный берег реки Евфрат на северо-востоке провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый федеральный проект по оздоровлению водоёмов будет в два раза масштабнее предыдущего по охвату территорий и количеству мероприятий, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
По данным ведомства, в четверг прошло заседание коллегии Росводресурсов.
«
"Новый федеральный водный проект будет в два раза масштабнее предыдущих по охвату территорий и количеству мероприятий. Подходы к вопросу защиты населения от наводнений также будут усовершенствованы", – сказал на заседании глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, слова которого цитирует пресс-служба.
В заседании также принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, который обозначил основные векторы дальнейшего развития организации. Он отметил, что к 2030 году за счет строительства и реконструкции водохранилищ, гидроузлов и водопропускных сооружений будут улучшены условия жизни 22 миллионов человек.
Ранее правительство заявило о планах объединить федеральные проекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Вода России" и реализовать его с 2025 до 2030 годы. -0-
 
РоссияДмитрий КирилловДмитрий Патрушев
 
 
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