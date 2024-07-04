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В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:09

2024-07-04T05:09

2024-07-04T05:09

специальная военная операция на украине

происшествия

тамбовская область

максим егоров

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале. "Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, максим егоров, россия