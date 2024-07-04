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В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:09
2024-07-04T05:09
2024-07-04T05:09
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происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале. "Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем", - написал он.
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происшествия, тамбовская область, максим егоров, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
В Тамбовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Губернатор Егоров: в Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет