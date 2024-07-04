https://ria.ru/20240704/putin-1957459755.html
Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин
Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:27
2024-07-04T17:27
2024-07-04T17:33
россия
сша
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430472_0:260:2928:1907_1920x0_80_0_0_8ab242b3496b2208809703f411714ca5.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают. "Нам сигналы посылают время от времени, что они хотят с нами возобновить этот диалог, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430472_216:0:2759:1907_1920x0_80_0_0_c84b2311ec456e9d362119e65111ae05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, США, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин
Путин: есть сигналы о готовности к диалогу по стратегической стабильности из США