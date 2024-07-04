https://ria.ru/20240704/putin-1957459755.html

Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин

Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Есть сигналы о готовности из США возобновить диалог, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:27

2024-07-04T17:27

2024-07-04T17:33

россия

сша

владимир путин

шос

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают. "Нам сигналы посылают время от времени, что они хотят с нами возобновить этот диалог, но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024