https://ria.ru/20240704/putin-1957456163.html

Россия готова к диалогу с США, заявил Путин

Россия готова к диалогу с США, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия готова к диалогу с США, заявил Путин

Россия готова к диалогу с США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:42

россия

сша

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430472_0:260:2928:1907_1920x0_80_0_0_8ab242b3496b2208809703f411714ca5.jpg

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают и начинают рассуждать на отвлеченные темы."Давайте мы дождемся формирования новой администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения. Еще раз хочу повторить: мы к этому готовы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024