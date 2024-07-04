https://ria.ru/20240704/putin-1957456163.html
Россия готова к диалогу с США, заявил Путин
Россия готова к диалогу с США, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия готова к диалогу с США, заявил Путин
Россия готова к диалогу с США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:17
2024-07-04T17:17
2024-07-04T17:42
россия
сша
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС Путин заявил, что из США есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают и начинают рассуждать на отвлеченные темы."Давайте мы дождемся формирования новой администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения. Еще раз хочу повторить: мы к этому готовы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html
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россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, США, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия готова к диалогу с США, заявил Путин
Путин: Россия готова к диалогу с США