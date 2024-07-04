https://ria.ru/20240704/putin-1957404175.html
Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин
Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин
Страны-члены ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:18
2024-07-04T15:18
2024-07-04T15:18
в мире
россия
астана
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957315497_0:20:3390:1927_1920x0_80_0_0_5bd7f26b9752d78316e68b2e8fa86591.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. "Государства-участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов", - сказал он на встрече в формате "ШОС плюс". Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957315497_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_282f4fbc6ba06c16da65b8151bac3943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Астана, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин
Путин: страны ШОС придерживаются близких внешнеполитических подходов
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государства-участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов", - сказал он на встрече в формате "ШОС плюс".
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.