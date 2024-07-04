https://ria.ru/20240704/putin-1957404175.html

Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин

Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил Путин

Страны-члены ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:18

2024-07-04T15:18

2024-07-04T15:18

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владимир путин

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены ШОС придерживаются схожих подходов на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. "Государства-участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов", - сказал он на встрече в формате "ШОС плюс". Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

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в мире, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024