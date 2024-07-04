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В России потушили 79 природных пожаров за сутки

В России потушили 79 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 04.07.2024

В России потушили 79 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 79 природных пожаров на площади 116 454 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:58

2024-07-04T08:58

2024-07-04T08:58

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 79 природных пожаров на площади 116 454 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июля 2024 года в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 116 454 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории России было зафиксировано 329 лесных пожаров на площади 514 543 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 89 пожаров на 311 938 гектарах.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии