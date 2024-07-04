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В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами - РИА Новости, 04.07.2024
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами
Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:06
2024-07-04T16:06
2024-07-04T16:30
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. В результате происшествия также сгорели два частных дома и пострадал фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами
Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
2024-07-04T16:06
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РИА Новости
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РИА Новости
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одинцово, происшествия, видео
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами
Прокуратура: в Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами