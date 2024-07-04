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В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами

В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами - РИА Новости, 04.07.2024

В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами

Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:06

2024-07-04T16:06

2024-07-04T16:30

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. В результате происшествия также сгорели два частных дома и пострадал фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания", - говорится в сообщении.

одинцово

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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 2024-07-04T16:06 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одинцово, происшествия, видео