https://ria.ru/20240704/pozhar-1957407481.html

Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024

Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на открытой площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово возросла до 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:28

2024-07-04T15:28

2024-07-04T15:33

одинцово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово возросла до 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. "По предварительной информации, пострадавших нет, люди своевременно эвакуированы", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957399269.html

одинцово

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одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия