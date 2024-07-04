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Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
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15:28 04.07.2024 (обновлено: 15:33 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957407481.html
Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на открытой площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово возросла до 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:28
2024-07-04T15:33
одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово возросла до 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. "По предварительной информации, пострадавших нет, люди своевременно эвакуированы", - добавил представитель ведомства.
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одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Одинцово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Одинцово возросла до 1,6 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на площадке с паллетами в Одинцово возросла до 1,6 тысячи кв. м

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области
Место пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово возросла до 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. "По предварительной информации, пострадавших нет, люди своевременно эвакуированы", - добавил представитель ведомства.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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ОдинцовоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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