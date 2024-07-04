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В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ - РИА Новости, 04.07.2024
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15:01 04.07.2024 (обновлено: 17:33 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957399269.html
В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ
В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ - РИА Новости, 04.07.2024
В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ
Площадь пожара на открытой площадке с деревянными палетами в подмосковном Одинцово достигла 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:01
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московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
одинцово
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными палетами в подмосковном Одинцово достигла 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Палеты горят на территории частного домовладения в рабочем поселке Новоивановское, на улице Западная. В МЧС отметили, что огонь уже добрался до частного дома и обшивки соседнего торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет, людей эвакуировали.Тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, добавили в МЧС.В 17:22 открытый огонь удалось ликвидировать. По информации подмосковной прокуратуры, сгорели два частных дома, пострадал фасад торгового центра.
московская область (подмосковье)
россия
одинцово
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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами
Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одинцово
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Одинцово
В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ

Площадь пожара на площадке с палетами в Одинцово составила 1,1 тыс. "квадратов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными палетами в подмосковном Одинцово достигла 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Палеты горят на территории частного домовладения в рабочем поселке Новоивановское, на улице Западная. В МЧС отметили, что огонь уже добрался до частного дома и обшивки соседнего торгового центра.
По предварительной информации, пострадавших нет, людей эвакуировали.
Тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, добавили в МЧС.
В 17:22 открытый огонь удалось ликвидировать. По информации подмосковной прокуратуры, сгорели два частных дома, пострадал фасад торгового центра.
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области
Место пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара в рабочем поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Московской области
 
Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Одинцово
 
 
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