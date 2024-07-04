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В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ

В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ - РИА Новости, 04.07.2024

В Подмосковье огонь на площадке с палетами перешел на дом и обшивку ТЦ

Площадь пожара на открытой площадке с деревянными палетами в подмосковном Одинцово достигла 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:01

2024-07-04T15:01

2024-07-04T17:33

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

одинцово

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Площадь пожара на открытой площадке с деревянными палетами в подмосковном Одинцово достигла 1,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Палеты горят на территории частного домовладения в рабочем поселке Новоивановское, на улице Западная. В МЧС отметили, что огонь уже добрался до частного дома и обшивки соседнего торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет, людей эвакуировали.Тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, добавили в МЧС.В 17:22 открытый огонь удалось ликвидировать. По информации подмосковной прокуратуры, сгорели два частных дома, пострадал фасад торгового центра.

московская область (подмосковье)

россия

одинцово

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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 2024-07-04T15:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одинцово