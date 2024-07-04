https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире - РИА Новости, 04.07.2024
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире
Четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире в удмуртском Глазове, сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:13
2024-07-04T07:13
2024-07-04T10:36
происшествия
россия
глазов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире в удмуртском Глазове, сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Удмуртии четырехлетний малыш устроил пожар. Малец нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Инцидент произошел в многоквартирном доме в Глазове", - говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что отец отвел четырехлетних двойняшек к знакомой, чтобы она за ними присмотрела, пока он будет на работе. Женщина оставила детей без присмотра и легла спать. О возгорании сообщила сестра виновника пожара. Все они успели выйти на улицу. "Еще трех жильцов спасли огнеборцы МЧС России. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушен специалистами МЧС России на 14 квадратных метрах", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240703/pozhar-1957235522.html
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происшествия, россия, глазов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Глазов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире, спасли троих жильцов