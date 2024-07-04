https://ria.ru/20240704/popravki-1957486246.html

В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС

В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС - РИА Новости, 04.07.2024

В ГД поддержали поправки по автоматическому освобождению от НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:57

2024-07-04T18:57

2024-07-04T18:57

экономика

россия

алексей сазанов

андрей макаров

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с доходами менее 60 миллионов рублей в год. Первоначальная редакция законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, увеличивала порог для применения УСН: по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Поправками уточняются формулировки законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас. Кроме того, плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. "Здесь предусматривается освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в отношении организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения при условии, что сумма их доходов не превысила 60 миллионов рублей. То есть не надо никаких заявлений будет подавать, это будет сделано автоматически", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. "Это был один из вопросов, который ставил малый бизнес", - подчеркнул глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Бизнес обращал внимание, что первоначальная редакция предусматривала необходимость ведения учета "даже если ты не являлся плательщиком НДС", напомнил депутат. "Поэтому в данном случае… те, кто не уплачивает НДС, не будут исполнять вот эти обязанности, связанные с ведением учета и предоставлением отчетности", - сказал Макаров. "Если выручка не превысила 60 миллионов", - добавил Сазанов.

https://ria.ru/20240625/nds-1955398015.html

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экономика, россия, алексей сазанов, андрей макаров, госдума рф