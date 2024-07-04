Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ
Politico: Байден заявил, что прошел медобследование после дебатов с Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе, которые многие сочли неудачными для него, и что чувствует себя хорошо, сообщает газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями.
"Байден в среду вечером (по местному времени - ред.) заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо", - пишет газета.
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Согласно собеседникам издания, отвечая на вопрос одного из губернаторов о самочувствии, Байден заявил, что пребывает в добром здравии, и постучал по дереву.
Глава штата Мэриленд Уэс Мур ранее заявил, что губернаторы-демократы обещали поддержать Байдена, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов. Свою поддержку действующему президенту высказал и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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