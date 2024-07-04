https://ria.ru/20240704/politico-1957253638.html

Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ

Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ

Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T06:57

2024-07-04T06:57

2024-07-04T06:57

в мире

сша

мэриленд

калифорния

джо байден

дональд трамп

гэвин ньюсом

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе, которые многие сочли неудачными для него, и что чувствует себя хорошо, сообщает газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями. "Байден в среду вечером (по местному времени - ред.) заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо", - пишет газета. Согласно собеседникам издания, отвечая на вопрос одного из губернаторов о самочувствии, Байден заявил, что пребывает в добром здравии, и постучал по дереву. Глава штата Мэриленд Уэс Мур ранее заявил, что губернаторы-демократы обещали поддержать Байдена, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов. Свою поддержку действующему президенту высказал и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

мэриленд

калифорния

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в мире, сша, мэриленд, калифорния, джо байден, дональд трамп, гэвин ньюсом, предвыборные дебаты трампа и байдена