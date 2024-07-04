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Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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06:57 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/politico-1957253638.html
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:57
2024-07-04T06:57
в мире
сша
мэриленд
калифорния
джо байден
дональд трамп
гэвин ньюсом
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе, которые многие сочли неудачными для него, и что чувствует себя хорошо, сообщает газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями. "Байден в среду вечером (по местному времени - ред.) заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо", - пишет газета. Согласно собеседникам издания, отвечая на вопрос одного из губернаторов о самочувствии, Байден заявил, что пребывает в добром здравии, и постучал по дереву. Глава штата Мэриленд Уэс Мур ранее заявил, что губернаторы-демократы обещали поддержать Байдена, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов. Свою поддержку действующему президенту высказал и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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в мире, сша, мэриленд, калифорния, джо байден, дональд трамп, гэвин ньюсом, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Мэриленд, Калифорния, Джо Байден, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ

Politico: Байден заявил, что прошел медобследование после дебатов с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии, что прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе, которые многие сочли неудачными для него, и что чувствует себя хорошо, сообщает газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями.
"Байден в среду вечером (по местному времени - ред.) заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо", - пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Согласно собеседникам издания, отвечая на вопрос одного из губернаторов о самочувствии, Байден заявил, что пребывает в добром здравии, и постучал по дереву.
Глава штата Мэриленд Уэс Мур ранее заявил, что губернаторы-демократы обещали поддержать Байдена, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов. Свою поддержку действующему президенту высказал и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАМэрилендКалифорнияДжо БайденДональд ТрампГэвин НьюсомПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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