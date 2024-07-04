https://ria.ru/20240704/pogoda-1957243625.html

На Дальнем Востоке ожидают штормовой ветер

На Дальнем Востоке ожидают штормовой ветер - РИА Новости, 04.07.2024

На Дальнем Востоке ожидают штормовой ветер

Сильные осадки и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду прогнозируются на этой неделе на территории трех регионов Дальневосточного федерального округа... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:48

2024-07-04T02:48

2024-07-04T02:48

сахалинская область

хабаровский край

камчатка

внии гочс

дальний восток

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сильные осадки и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду прогнозируются на этой неделе на территории трех регионов Дальневосточного федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные осадки до 70 миллиметров и сильный ветер до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Спасатели отмечают, что на Камчатке сохраняется повышенная вероятность подтопления низин в населенных пунктах Соболевского района. Осадки до 30 миллиметров, сильный ветер и туман также ожидаются на территории Сибирского федерального округа, за исключением Новосибирской, Омской и Томской областей.

https://ria.ru/20240703/pogoda-1957102769.html

сахалинская область

хабаровский край

камчатка

дальний восток

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сахалинская область, хабаровский край, камчатка, внии гочс, дальний восток, общество