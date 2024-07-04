https://ria.ru/20240704/otravlenie-1957408688.html
В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением
В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 04.07.2024
В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением
В Дагестане десять юных спортсменов попали в больницу с отравлением, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:31
2024-07-04T15:31
2024-07-04T15:57
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 4 июл — РИА Новости. В Дагестане десять юных спортсменов попали в больницу с отравлением, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. "В Дербентской ЦГБ лечат троих детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции из детской спортивной команды, они готовятся к выписке на завтра. Семерым ребятам помощь в течение одного дня уже была оказана и они выписаны", — говорится в релизе. Детей госпитализировали 3 июня, предыдущий день они провели в дороге к месту соревнований.В Минздраве добавили, что устанавливают источник заражения, у детей взяли пробы.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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здоровье - общество, происшествия
Здоровье - Общество, Происшествия
В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением
В Дагестане 10 детей попали в больницу с легкой формой отравления