https://ria.ru/20240704/otravlenie-1957408688.html

В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением

В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 04.07.2024

В Дагестане десять детей попали в больницу с отравлением

В Дагестане десять юных спортсменов попали в больницу с отравлением, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:31

2024-07-04T15:31

2024-07-04T15:57

здоровье - общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619824_150:86:1857:1046_1920x0_80_0_0_732a8a432e9e7f61733eab0417819d84.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 июл — РИА Новости. В Дагестане десять юных спортсменов попали в больницу с отравлением, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. "В Дербентской ЦГБ лечат троих детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции из детской спортивной команды, они готовятся к выписке на завтра. Семерым ребятам помощь в течение одного дня уже была оказана и они выписаны", — говорится в релизе. Детей госпитализировали 3 июня, предыдущий день они провели в дороге к месту соревнований.В Минздраве добавили, что устанавливают источник заражения, у детей взяли пробы.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, происшествия