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В США бывшего оборонного подрядчика обвинили в уклонении от уплаты налогов

В США бывшего оборонного подрядчика обвинили в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 04.07.2024

В США бывшего оборонного подрядчика обвинили в уклонении от уплаты налогов

Бывший американский военный подрядчик Дуглас Эдельман вместе с женой обвинен в уклонении от уплаты налогов с доходов компаний оборонной промышленности США на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:50

2024-07-04T15:50

2024-07-04T15:50

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший американский военный подрядчик Дуглас Эдельман вместе с женой обвинен в уклонении от уплаты налогов с доходов компаний оборонной промышленности США на сумму более 350 миллионов долларов, пишет издание Forbes со ссылкой на попавшее в его распоряжение обвинительное заключение окружного суда столицы США Вашингтона. "Бывшему американскому оборонному подрядчику, 72-летнему Дугласу Эдельману, и его жене, 58-летней Дельфине Ле Дэн, предъявлены обвинения в использовании десятилетиями схемы по уклонению от уплаты налогов с доходов в размере более 350 миллионов долларов", - пишет издание. Как сообщает Forbes, Эдельман с 2003 по 2020 годы предположительно владел 50% акций американских компаний Mina Corporation и Red Star Enterprises, которые получили от минобороны США более семи миллиардов долларов на поставку авиатоплива для контингента Штатов в Афганистане и странах Ближнего Востока. Обвинение считает, что Эдельман и его жена на протяжении многих лет скрывали свои доходы от этих компаний, используя скрытые иностранные банковские счета и поддельные документы и заявляя, что его жена, как гражданка Франции, якобы не имеет перед Штатами налоговых обязательств. Обвинительное заключение состоит из 30 пунктов. "Ле Дэн предположительно подписывала фальшивые документы, по некоторым из которых ей полагались "подарки" на определенные личные расходы", - отмечает издание. Отмечается, что Эдельмана арестовали на испанском острове Ибице. Как пишет Forbes, США намерены добиваться экстрадиции Эдельмана.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

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