https://ria.ru/20240704/moshennichestvo-1957243334.html
В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем
В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем
Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошеннические схемы с ним уже активно используются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T02:24
2024-07-04T02:24
2024-07-04T02:24
технологии
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошеннические схемы с ним уже активно используются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Цифровой рубль еще не поступил в оборот, зато мошеннические схемы с ним уже активно появляются. Например, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю. Это дает мошенникам возможность украсть личные данные и доступ к счетам", - сказал Немкин РИА Новости. Он добавил, что в тех же целях могут создаваться поддельные приложения или веб-сайты, которые выглядят как официальные платформы для работы с цифровым рублем. Пользователи, вводя свои данные, могут неосознанно передать их мошенникам. "Также гражданам могут поступать предложения "инвестиционных возможностей" с использованием цифрового рубля с обещаниями высокой прибыли. Пользователи могут вложить свои деньги, но в итоге потерять их, так как такие схемы, конечно, оказываются мошенническими", - добавил депутат. По словам Немкина, пользователям необходимо быть особенно бдительными, следить за новостями о методах мошенничества, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять подлинность всех сообщений и предложений, в том числе связанных с цифровым рублем. Ситуацию с мошенничеством вокруг цифровых рублей, по мнению депутата, осложняет то, что более 30% опрошенных россиян не знают о появлении цифрового рубля вообще. Еще 35% информированы о новой форме денег, но не понимают, зачем она нужна. "Это очень печальный показатель, учитывая тот факт, что внедрять цифровую валюту в массовый оборот Банк России намерен после завершения ее тестирования - уже в 2025 году. К этому времени уровень осведомленности граждан совершенно точно нужно поднимать, чтобы сократить количество потенциальных жертв мошенников, которые будут придумывать все новые схемы вокруг новой национальной валюты", - считает депутат. Немкин подчеркнул, что проверять всю информацию о цифровом рубле можно на официальном портале Банка России. Он напомнил, что еще один популярный миф, связанный с цифровым рублем, это информация о том, что наличные полностью исчезнут. Но это совсем не так - операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными и добровольными, пояснил Немкин.
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html
https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, госдума рф, общество
Технологии, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем
Депутат Немкин: мошеннические схемы с цифровым рублем уже активно используются
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошеннические схемы с ним уже активно используются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Цифровой рубль еще не поступил в оборот, зато мошеннические схемы с ним уже активно появляются. Например, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю. Это дает мошенникам возможность украсть личные данные и доступ к счетам", - сказал Немкин РИА Новости.
Он добавил, что в тех же целях могут создаваться поддельные приложения или веб-сайты, которые выглядят как официальные платформы для работы с цифровым рублем. Пользователи, вводя свои данные, могут неосознанно передать их мошенникам.
"Также гражданам могут поступать предложения "инвестиционных возможностей" с использованием цифрового рубля с обещаниями высокой прибыли. Пользователи могут вложить свои деньги, но в итоге потерять их, так как такие схемы, конечно, оказываются мошенническими", - добавил депутат.
По словам Немкина, пользователям необходимо быть особенно бдительными, следить за новостями о методах мошенничества, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять подлинность всех сообщений и предложений, в том числе связанных с цифровым рублем.
Ситуацию с мошенничеством вокруг цифровых рублей, по мнению депутата, осложняет то, что более 30% опрошенных россиян не знают о появлении цифрового рубля вообще. Еще 35% информированы о новой форме денег, но не понимают, зачем она нужна.
"Это очень печальный показатель, учитывая тот факт, что внедрять цифровую валюту в массовый оборот Банк России намерен после завершения ее тестирования - уже в 2025 году. К этому времени уровень осведомленности граждан совершенно точно нужно поднимать, чтобы сократить количество потенциальных жертв мошенников, которые будут придумывать все новые схемы вокруг новой национальной валюты", - считает депутат.
Немкин подчеркнул, что проверять всю информацию о цифровом рубле можно на официальном портале Банка России.
Он напомнил, что еще один популярный миф, связанный с цифровым рублем, это информация о том, что наличные полностью исчезнут. Но это совсем не так - операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными и добровольными, пояснил Немкин.