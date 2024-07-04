https://ria.ru/20240704/moshennichestvo-1957243334.html

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем - РИА Новости, 04.07.2024

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошеннические схемы с ним уже активно используются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T02:24

2024-07-04T02:24

2024-07-04T02:24

технологии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошеннические схемы с ним уже активно используются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Цифровой рубль еще не поступил в оборот, зато мошеннические схемы с ним уже активно появляются. Например, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю. Это дает мошенникам возможность украсть личные данные и доступ к счетам", - сказал Немкин РИА Новости. Он добавил, что в тех же целях могут создаваться поддельные приложения или веб-сайты, которые выглядят как официальные платформы для работы с цифровым рублем. Пользователи, вводя свои данные, могут неосознанно передать их мошенникам. "Также гражданам могут поступать предложения "инвестиционных возможностей" с использованием цифрового рубля с обещаниями высокой прибыли. Пользователи могут вложить свои деньги, но в итоге потерять их, так как такие схемы, конечно, оказываются мошенническими", - добавил депутат. По словам Немкина, пользователям необходимо быть особенно бдительными, следить за новостями о методах мошенничества, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять подлинность всех сообщений и предложений, в том числе связанных с цифровым рублем. Ситуацию с мошенничеством вокруг цифровых рублей, по мнению депутата, осложняет то, что более 30% опрошенных россиян не знают о появлении цифрового рубля вообще. Еще 35% информированы о новой форме денег, но не понимают, зачем она нужна. "Это очень печальный показатель, учитывая тот факт, что внедрять цифровую валюту в массовый оборот Банк России намерен после завершения ее тестирования - уже в 2025 году. К этому времени уровень осведомленности граждан совершенно точно нужно поднимать, чтобы сократить количество потенциальных жертв мошенников, которые будут придумывать все новые схемы вокруг новой национальной валюты", - считает депутат. Немкин подчеркнул, что проверять всю информацию о цифровом рубле можно на официальном портале Банка России. Он напомнил, что еще один популярный миф, связанный с цифровым рублем, это информация о том, что наличные полностью исчезнут. Но это совсем не так - операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными и добровольными, пояснил Немкин.

https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html

https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, госдума рф, общество