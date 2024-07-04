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Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев - РИА Новости, 04.07.2024
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15:41 04.07.2024 (обновлено: 17:10 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/mishustin-1957411259.html
Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев
Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев - РИА Новости, 04.07.2024
Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев
Российские аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом во время уборки урожая, и осенью в ходе полевых работ, поддержка агропромышленного комплекса... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:41
2024-07-04T17:10
михаил мишустин
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом во время уборки урожая, и осенью в ходе полевых работ, поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Уже традиционно мы готовимся заранее к уборке урожая, затем соответствующие осенние полевые работы. Здесь нужно конечно же максимально задействовать все меры поддержки госпрограммы (развития сельского хозяйства - ред.), чтобы наши сельхозпроизводители были обеспечены всем необходимым и летом, и осенью", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он указал, что при подготовке федерального бюджета необходимо учесть все предложения в этой сфере, которые прозвучали в том числе во время профильной стратегической сессии правительства."Президент подчеркивал, что поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена. Уверен, что и законодатели согласны с этим, чтобы большой и качественный выбор именно российских продуктов был сохранен и постоянно расширялся", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240704/mishustin-1957410812.html
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михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Правительство РФ
Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев

Мишустин: аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом, и осенью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом во время уборки урожая, и осенью в ходе полевых работ, поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Уже традиционно мы готовимся заранее к уборке урожая, затем соответствующие осенние полевые работы. Здесь нужно конечно же максимально задействовать все меры поддержки госпрограммы (развития сельского хозяйства - ред.), чтобы наши сельхозпроизводители были обеспечены всем необходимым и летом, и осенью", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Он указал, что при подготовке федерального бюджета необходимо учесть все предложения в этой сфере, которые прозвучали в том числе во время профильной стратегической сессии правительства.
"Президент подчеркивал, что поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена. Уверен, что и законодатели согласны с этим, чтобы большой и качественный выбор именно российских продуктов был сохранен и постоянно расширялся", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Михаил МишустинЭкономикаРоссияПравительство РФ
 
 
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