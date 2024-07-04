https://ria.ru/20240704/mishustin-1957411259.html

Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев

Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев - РИА Новости, 04.07.2024

Мишустин поручил продолжить поддержку аграриев

Российские аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом во время уборки урожая, и осенью в ходе полевых работ, поддержка агропромышленного комплекса... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:41

2024-07-04T15:41

2024-07-04T17:10

михаил мишустин

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские аграрии должны быть обеспечены всем необходимым и летом во время уборки урожая, и осенью в ходе полевых работ, поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Уже традиционно мы готовимся заранее к уборке урожая, затем соответствующие осенние полевые работы. Здесь нужно конечно же максимально задействовать все меры поддержки госпрограммы (развития сельского хозяйства - ред.), чтобы наши сельхозпроизводители были обеспечены всем необходимым и летом, и осенью", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он указал, что при подготовке федерального бюджета необходимо учесть все предложения в этой сфере, которые прозвучали в том числе во время профильной стратегической сессии правительства."Президент подчеркивал, что поддержка агропромышленного комплекса должна быть продолжена. Уверен, что и законодатели согласны с этим, чтобы большой и качественный выбор именно российских продуктов был сохранен и постоянно расширялся", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240704/mishustin-1957410812.html

https://ria.ru/20240704/mishustin-1957409671.html

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михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф