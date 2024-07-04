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ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана

ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается центром притяжения для многих стран, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:33

2024-07-04T15:33

2024-07-04T15:33

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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саммит шос в астане – 2024

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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается центром притяжения для многих стран, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "Наша организация остается центром притяжения для многих стран, стремящихся выстраивать широкие сотрудничество без политических и идеологических предубеждений", - сказал Мирзиёев на встрече "ШОС плюс" в рамках саммита ШОС. Президент Узбекистана отметил, что ШОС всегда выступала и продолжает выступать за справедливый мировой порядок, основанный на общепризнанных принципах международного права и многосторонности при центральной, координирующей роли ООН. "В то же время, складывающиеся реалии требуют новых стратегических подходов к повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества", - добавил Мирзиёев.

узбекистан

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