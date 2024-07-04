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ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана
ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается центром притяжения для многих стран, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:33
2024-07-04T15:33
2024-07-04T15:33
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается центром притяжения для многих стран, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "Наша организация остается центром притяжения для многих стран, стремящихся выстраивать широкие сотрудничество без политических и идеологических предубеждений", - сказал Мирзиёев на встрече "ШОС плюс" в рамках саммита ШОС. Президент Узбекистана отметил, что ШОС всегда выступала и продолжает выступать за справедливый мировой порядок, основанный на общепризнанных принципах международного права и многосторонности при центральной, координирующей роли ООН. "В то же время, складывающиеся реалии требуют новых стратегических подходов к повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества", - добавил Мирзиёев.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС остается центром притяжения для многих стран, заявил глава Узбекистана
Президент Узбекистана Мирзиеев: ШОС остается центром притяжения для многих стран