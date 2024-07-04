https://ria.ru/20240704/minzdrav-1957414524.html
Минздрав планирует установить предельные сроки выдачи льготных лекарств
Минздрав планирует установить предельные сроки выдачи льготных лекарств - РИА Новости, 04.07.2024
Минздрав планирует установить предельные сроки выдачи льготных лекарств
Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:50
2024-07-04T15:50
2024-07-04T15:50
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект предполагает установление сроков отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарственные препараты. Предусматривается, что если препарата нет в наличии, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание, вносит данные о рецепте в журнал рецептов, находящихся на обслуживании, сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента", - говорится в сообщении. При оказании медицинской помощи рецепт должен будет обслуживаться в срок, не превышающий десять рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, а рецепт с пометкой "cito" (срочно) – в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта. При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе. Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что министерство поручит Росздравнадзору проверить обеспечение "отсроченных рецептов", когда льготные категории граждан не могут сразу получить в аптеке препарат и ждут несколько дней, но как правило, это касается редких лекарств.
https://ria.ru/20231020/lekarstva-1904195747.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Минздрав планирует установить предельные сроки выдачи льготных лекарств
Минздрав хочет установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует установить предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам, максимальный – десять рабочих дней, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Проект предполагает установление сроков отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарственные препараты. Предусматривается, что если препарата нет в наличии, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание, вносит данные о рецепте в журнал рецептов, находящихся на обслуживании, сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента", - говорится в сообщении.
При оказании медицинской помощи рецепт должен будет обслуживаться в срок, не превышающий десять рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, а рецепт с пометкой "cito" (срочно) – в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.
При этом даже если пациент обратится в аптеку в последний день действия рецепта, то срок его действия автоматически будет продлен на десять или три дня соответственно, пояснили в пресс-службе.
Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, отметили в министерстве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
ранее сообщал, что министерство поручит Росздравнадзору
проверить обеспечение "отсроченных рецептов", когда льготные категории граждан не могут сразу получить в аптеке препарат и ждут несколько дней, но как правило, это касается редких лекарств.