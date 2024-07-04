https://ria.ru/20240704/medvedev-1957459247.html

Медведев принял участие в совещании в Минобороны

Медведев принял участие в совещании в Минобороны - РИА Новости, 04.07.2024

Медведев принял участие в совещании в Минобороны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:25

2024-07-04T17:25

2024-07-04T17:39

россия

дмитрий медведев

андрей белоусов

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", - сказал Медведев, открывая совещание.В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240628/putin-1956108033.html

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россия, дмитрий медведев, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)