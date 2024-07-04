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Медведев принял участие в совещании в Минобороны - РИА Новости, 04.07.2024
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17:25 04.07.2024 (обновлено: 17:39 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/medvedev-1957459247.html
Медведев принял участие в совещании в Минобороны
Медведев принял участие в совещании в Минобороны - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев принял участие в совещании в Минобороны
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:25
2024-07-04T17:39
россия
дмитрий медведев
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", - сказал Медведев, открывая совещание.В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
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россия, дмитрий медведев, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Медведев принял участие в совещании в Минобороны

Медведев на совещании в Минобороны обсудил доукомплектование ВС контрактниками

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны", - сказал Медведев, открывая совещание.
В мероприятии также принял участие министр обороны Андрей Белоусов.
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РоссияДмитрий МедведевАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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