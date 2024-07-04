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Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы - РИА Новости, 04.07.2024
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15:08 04.07.2024 (обновлено: 15:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957401159.html
Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы
Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике . РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:08
2024-07-04T15:42
в мире
белоруссия
астана
александр лукашенко
шос
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике . "Необходимо больше внимания уделять различным интеграционным процессам на евразийском континенте…Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".Лукашенко обратил внимание, что ситуация в мире сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. "Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - сказал он.Лукашенко отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве - в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ. "Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами. Прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов. Надо утрясти интересы всех игроков", - заявил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html
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в мире, белоруссия, астана, александр лукашенко, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Астана, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы

Лукашенко: единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике .
"Необходимо больше внимания уделять различным интеграционным процессам на евразийском континенте…Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
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Лукашенко обратил внимание, что ситуация в мире сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. "Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - сказал он.
Лукашенко отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве - в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ. "Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами. Прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов. Надо утрясти интересы всех игроков", - заявил глава белорусского государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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В миреБелоруссияАстанаАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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