https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957401159.html

Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы

Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике . РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:08

2024-07-04T15:08

2024-07-04T15:42

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике . "Необходимо больше внимания уделять различным интеграционным процессам на евразийском континенте…Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".Лукашенко обратил внимание, что ситуация в мире сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. "Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - сказал он.Лукашенко отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве - в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ. "Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами. Прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов. Надо утрясти интересы всех игроков", - заявил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957394715.html

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