Лукашенко призвал ШОС к консолидации для ответа на глобальные вызовы
Лукашенко: единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единство и сплоченность членов ШОС будут наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике .
"Необходимо больше внимания уделять различным интеграционным процессам на евразийском континенте…Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
Лукашенко обратил внимание, что ситуация в мире сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. "Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - сказал он.
Лукашенко отметил активную интеграцию на постсоветском пространстве - в рамках Союзного государства, Евразийского союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ. "Набирают обороты другие евразийские объединения - АСЕАН, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами. Прежде всего китайский проект "Пояс и путь", российский проект Северного пути. Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов. Надо утрясти интересы всех игроков", - заявил глава белорусского государства.