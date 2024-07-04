https://ria.ru/20240704/krazha-1957266495.html

В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики

В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики - РИА Новости, 04.07.2024

В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики

Двух мужчин арестовали в Токио за кражу люксовой косметики на 820 тысяч иен (5,077 тысячи долларов) в магазине с уцененными товарами, сообщает телеканал NHK со... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:05

2024-07-04T09:05

2024-07-04T09:09

токио

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:241:684:625_1920x0_80_0_0_6f7cd9c3c043ff5e6b572d605dcc4890.jpg

ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Двух мужчин арестовали в Токио за кражу люксовой косметики на 820 тысяч иен (5,077 тысячи долларов) в магазине с уцененными товарами, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточняет телеканал, арестованным по 25 лет, один из них проживает в префектуре Осака. В ноябре 2023 года они проникли в магазин в районе Тиёда, вскрыли замок на витрине с люксовой косметикой и украли 36 товаров. Во время допроса мужчины признали свою вину, отметив, что украденные товары они продали в комиссионный магазин. По данным NHK, полиция не исключает причастность арестованных к серии краж, совершенных с августа 2023 года по апрель 2024 года, в магазинах Токио, Осаки, Хиросимы и других местах, на общую сумму в 20 миллионов иен (123,83 тысячи долларов).

https://ria.ru/20240704/yaponiya-1957258243.html

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

токио, в мире