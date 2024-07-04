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В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики
В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики - РИА Новости, 04.07.2024
В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики
Двух мужчин арестовали в Токио за кражу люксовой косметики на 820 тысяч иен (5,077 тысячи долларов) в магазине с уцененными товарами, сообщает телеканал NHK со... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:05
2024-07-04T09:05
2024-07-04T09:09
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Двух мужчин арестовали в Токио за кражу люксовой косметики на 820 тысяч иен (5,077 тысячи долларов) в магазине с уцененными товарами, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточняет телеканал, арестованным по 25 лет, один из них проживает в префектуре Осака. В ноябре 2023 года они проникли в магазин в районе Тиёда, вскрыли замок на витрине с люксовой косметикой и украли 36 товаров. Во время допроса мужчины признали свою вину, отметив, что украденные товары они продали в комиссионный магазин. По данным NHK, полиция не исключает причастность арестованных к серии краж, совершенных с августа 2023 года по апрель 2024 года, в магазинах Токио, Осаки, Хиросимы и других местах, на общую сумму в 20 миллионов иен (123,83 тысячи долларов).
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токио, в мире
В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики
В Токио арестовали двух мужчин за кражу люксовой косметики на 5 тысяч долларов