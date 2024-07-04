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В Белгородской области установили более 240 защитных конструкций
В Белгородской области установили более 240 защитных конструкций - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгородской области установили более 240 защитных конструкций
Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:55
2024-07-04T06:55
2024-07-04T06:55
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Белгородская области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам. "Продолжаем работу по обеспечению безопасности наших жителей. За июнь и июль мы установили более 240 модульных защитных конструкций. Я уже рассказывал, что депутаты областной думы приняли такое решение, на это выделили 100 миллионов рублей, всего это 312 укрытий", - сказал он на видео. Вячеслав Гладков добавил, что защитные конструкции продолжат устанавливать в июле и августе в приграничных муниципальных образованиях региона.
https://ria.ru/20240703/belgorod-1957007070.html
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области установили более 240 защитных конструкций
Гладков: в Белгородской области летом установили более 240 защитных конструкций