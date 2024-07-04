https://ria.ru/20240704/kiev-1957247839.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:22
2024-07-04T04:22
2024-07-04T09:22
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал ТСН."Киев — взрывы. По предварительной информации, работает ПВО", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 03:19 в городе и области объявили воздушную тревогу. Она продлилась более полутора часов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога