https://ria.ru/20240704/ischeznovenie-1957157543.html

"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала

"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала - РИА Новости, 04.07.2024

"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала

В Свердловской области полицейские и волонтеры ищут жителя поселка Совхозный Дмитрия Бондарева. Он исчез при загадочных обстоятельствах больше двух недель... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

2024-07-04T14:31

происшествия

свердловская область

заречный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_7e0d5928c55ea16d01bf9cedf42ae602.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Свердловской области полицейские и волонтеры ищут жителя поселка Совхозный Дмитрия Бондарева. Он исчез при загадочных обстоятельствах больше двух недель назад, а человек, который видел его последним, покончил с собой. РИА Новости разбиралось в ситуации."Никто не дрался"Вечером 16 июня Бондарев проводил время в компании друзей. Познакомился с девушкой по имени София, решили пойти прогуляться. По пути встретили знакомого Дмитрия — Александра. "Он пригласил нас в гости. Сидели, разговаривали. Ругани не было, никто не дрался, — вспоминала София. Пили виски, потом я уснула, а когда проснулась, Димы уже не было. Александр сказал, что он просто ушел, ничего не объяснив".На следующее утро Бондарев дома не появился. И через несколько дней тоже. По словам родственников, искать его стали не сразу: своей семьи у 28-летнего Дмитрия нет, он жил с матерью. Обратились к полицейским, и те быстро нашли первые улики — одежду и нижнее белье пропавшего."Мать опознала его шорты. Вещи висели на дереве", — рассказала сестра Дмитрия Анна Игнатьева.Сыщики допросили тех, кто видел Бондарева в тот вечер. С Софией разговаривали четыре часа, и она несколько раз меняла показания: сперва настаивала, что ничего не видела и не слышала, потому что крепко спала, а после начала уверять, что "много чего знает, но не расскажет".Александр же сообщил полицейским, что Дмитрий "просто вышел в туалет и не вернулся"."Диму я не трогал"К поискам подключились добровольцы. На восьмой день обнаружили тело — но не Дмитрия, а Александра, который покончил с собой в собственном гараже. Оставил записку: "Диму я не трогал". Однако семья Бондарева в это не верит.Во-первых, вещи пропавшего обнаружили неподалеку от дома Александра. К тому же выяснилось, что тот отсидел десять лет за убийство. После допросов он стал вести себя подозрительно — скосил всю траву на участке, а позже следы колес его машины нашли рядом с местным скотомогильником.Говорить с РИА Новости члены семьи Дмитрия Бондарева отказались — "пока идут поиски"."Попросили остановить поиски"В полиции заводить уголовное дело не торопятся — объясняют, что "недостаточно оснований". "У нас нет достоверных данных о том, что в отношении Дмитрия совершено какое-либо преступление. Поэтому проводятся поисковые мероприятия: подключены оперативники уголовного розыска, участковый, ориентированные комплексные силы полиции", — говорил журналистам врио начальника полиции межмуниципального отдела "Заречный" Артур Абдулин.При этом в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" по Свердловской области заявка от полицейских пришла только на шестой день после исчезновения. Однако неясно, когда именно родственники пропавшего обратились в участок."Штаб на месте не создавали, работали только автономными экипажами, потому что с момента пропажи до поступления заявки прошло слишком много времени", — говорит старшая пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Козлова.Сейчас же, по ее словам, полиция попросила приостановить работу. "Пока ведем только информационный поиск: распространяем ориентировки по Сети, проверяем больницы, ищем возможных свидетелей, проверяем всю информацию, которая поступает, — говорит Козлова. — К сожалению, пока ни одно свидетельство очевидцев не подтвердилось".Другой поисковый отряд — "Прорыв" — 25 июня прочесал окрестности Совхозного вместе с силовиками. Никаких зацепок не нашли."Если через десять дней поисков результата нет, полиция обязана завести разыскное дело. А если есть какие-то улики — уголовное", — уточняет юрист Наталья Тарасова.На момент публикации материала никаких публичных заявлений МВД или СК по делу в открытом доступе не было."Будем и дальше искать"РИА Новости попросило ГУ МВД России по Свердловской области разъяснить странные обстоятельства исчезновения Дмитрия Бондарева. Там ответили, что "поиски будут продолжаться". Остальное комментировать отказались.Местные жители, в свою очередь, встревожены тем, что почти за 20 дней полиция так ничего и не обнаружила. Выдвигают собственные версии: например, Дмитрий мог утонуть. Сельчане рассказывают, что близлежащие водоемы досконально еще не исследовали.Родные и знакомые Бондарева не теряют надежду. Они уверены: Дмитрий не мог совершить самоубийство. А значит, обстоятельства его исчезновения рано или поздно выяснятся.

свердловская область

заречный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, заречный