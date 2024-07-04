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"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала - РИА Новости, 04.07.2024
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08:00 04.07.2024 (обновлено: 14:31 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ischeznovenie-1957157543.html
"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала
"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала - РИА Новости, 04.07.2024
"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала
В Свердловской области полицейские и волонтеры ищут жителя поселка Совхозный Дмитрия Бондарева. Он исчез при загадочных обстоятельствах больше двух недель... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:00
2024-07-04T14:31
происшествия
свердловская область
заречный
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Свердловской области полицейские и волонтеры ищут жителя поселка Совхозный Дмитрия Бондарева. Он исчез при загадочных обстоятельствах больше двух недель назад, а человек, который видел его последним, покончил с собой. РИА Новости разбиралось в ситуации."Никто не дрался"Вечером 16 июня Бондарев проводил время в компании друзей. Познакомился с девушкой по имени София, решили пойти прогуляться. По пути встретили знакомого Дмитрия — Александра. "Он пригласил нас в гости. Сидели, разговаривали. Ругани не было, никто не дрался, — вспоминала София. Пили виски, потом я уснула, а когда проснулась, Димы уже не было. Александр сказал, что он просто ушел, ничего не объяснив".На следующее утро Бондарев дома не появился. И через несколько дней тоже. По словам родственников, искать его стали не сразу: своей семьи у 28-летнего Дмитрия нет, он жил с матерью. Обратились к полицейским, и те быстро нашли первые улики — одежду и нижнее белье пропавшего."Мать опознала его шорты. Вещи висели на дереве", — рассказала сестра Дмитрия Анна Игнатьева.Сыщики допросили тех, кто видел Бондарева в тот вечер. С Софией разговаривали четыре часа, и она несколько раз меняла показания: сперва настаивала, что ничего не видела и не слышала, потому что крепко спала, а после начала уверять, что "много чего знает, но не расскажет".Александр же сообщил полицейским, что Дмитрий "просто вышел в туалет и не вернулся"."Диму я не трогал"К поискам подключились добровольцы. На восьмой день обнаружили тело — но не Дмитрия, а Александра, который покончил с собой в собственном гараже. Оставил записку: "Диму я не трогал". Однако семья Бондарева в это не верит.Во-первых, вещи пропавшего обнаружили неподалеку от дома Александра. К тому же выяснилось, что тот отсидел десять лет за убийство. После допросов он стал вести себя подозрительно — скосил всю траву на участке, а позже следы колес его машины нашли рядом с местным скотомогильником.Говорить с РИА Новости члены семьи Дмитрия Бондарева отказались — "пока идут поиски"."Попросили остановить поиски"В полиции заводить уголовное дело не торопятся — объясняют, что "недостаточно оснований". &quot;У нас нет достоверных данных о том, что в отношении Дмитрия совершено какое-либо преступление. Поэтому проводятся поисковые мероприятия: подключены оперативники уголовного розыска, участковый, ориентированные комплексные силы полиции&quot;, — говорил журналистам врио начальника полиции межмуниципального отдела &quot;Заречный&quot; Артур Абдулин.При этом в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" по Свердловской области заявка от полицейских пришла только на шестой день после исчезновения. Однако неясно, когда именно родственники пропавшего обратились в участок."Штаб на месте не создавали, работали только автономными экипажами, потому что с момента пропажи до поступления заявки прошло слишком много времени", — говорит старшая пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Козлова.Сейчас же, по ее словам, полиция попросила приостановить работу. &quot;Пока ведем только информационный поиск: распространяем ориентировки по Сети, проверяем больницы, ищем возможных свидетелей, проверяем всю информацию, которая поступает, — говорит Козлова. — К сожалению, пока ни одно свидетельство очевидцев не подтвердилось&quot;.Другой поисковый отряд — "Прорыв" — 25 июня прочесал окрестности Совхозного вместе с силовиками. Никаких зацепок не нашли."Если через десять дней поисков результата нет, полиция обязана завести разыскное дело. А если есть какие-то улики — уголовное", — уточняет юрист Наталья Тарасова.На момент публикации материала никаких публичных заявлений МВД или СК по делу в открытом доступе не было."Будем и дальше искать"РИА Новости попросило ГУ МВД России по Свердловской области разъяснить странные обстоятельства исчезновения Дмитрия Бондарева. Там ответили, что "поиски будут продолжаться". Остальное комментировать отказались.Местные жители, в свою очередь, встревожены тем, что почти за 20 дней полиция так ничего и не обнаружила. Выдвигают собственные версии: например, Дмитрий мог утонуть. Сельчане рассказывают, что близлежащие водоемы досконально еще не исследовали.Родные и знакомые Бондарева не теряют надежду. Они уверены: Дмитрий не мог совершить самоубийство. А значит, обстоятельства его исчезновения рано или поздно выяснятся.
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происшествия, свердловская область, заречный
Происшествия, Свердловская область, Заречный
"Полиция сказала прекратить поиски". Куда исчез житель Урала

"ЛизаАлерт": поиски пропавшего 16 июня уральца до сих пор безрезультатны

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Свердловской области полицейские и волонтеры ищут жителя поселка Совхозный Дмитрия Бондарева. Он исчез при загадочных обстоятельствах больше двух недель назад, а человек, который видел его последним, покончил с собой. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Никто не дрался"

Вечером 16 июня Бондарев проводил время в компании друзей. Познакомился с девушкой по имени София, решили пойти прогуляться. По пути встретили знакомого Дмитрия — Александра.
"Он пригласил нас в гости. Сидели, разговаривали. Ругани не было, никто не дрался, — вспоминала София. Пили виски, потом я уснула, а когда проснулась, Димы уже не было. Александр сказал, что он просто ушел, ничего не объяснив".
На следующее утро Бондарев дома не появился. И через несколько дней тоже. По словам родственников, искать его стали не сразу: своей семьи у 28-летнего Дмитрия нет, он жил с матерью. Обратились к полицейским, и те быстро нашли первые улики — одежду и нижнее белье пропавшего.
© Фото со страницы Дмитрия Бондарева во ВКонтактеДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото со страницы Дмитрия Бондарева во ВКонтакте
Дмитрий Бондарев
"Мать опознала его шорты. Вещи висели на дереве", — рассказала сестра Дмитрия Анна Игнатьева.
Сыщики допросили тех, кто видел Бондарева в тот вечер. С Софией разговаривали четыре часа, и она несколько раз меняла показания: сперва настаивала, что ничего не видела и не слышала, потому что крепко спала, а после начала уверять, что "много чего знает, но не расскажет".
Александр же сообщил полицейским, что Дмитрий "просто вышел в туалет и не вернулся".

"Диму я не трогал"

К поискам подключились добровольцы. На восьмой день обнаружили тело — но не Дмитрия, а Александра, который покончил с собой в собственном гараже. Оставил записку: "Диму я не трогал". Однако семья Бондарева в это не верит.
Во-первых, вещи пропавшего обнаружили неподалеку от дома Александра. К тому же выяснилось, что тот отсидел десять лет за убийство. После допросов он стал вести себя подозрительно — скосил всю траву на участке, а позже следы колес его машины нашли рядом с местным скотомогильником.
Говорить с РИА Новости члены семьи Дмитрия Бондарева отказались — "пока идут поиски".
© Фото со страницы Дмитрия Бондарева во ВКонтактеФото со страницы Дмитрия Бондарева во "ВКонтакте"
Дмитрий Бондарев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото со страницы Дмитрия Бондарева во ВКонтакте
Фото со страницы Дмитрия Бондарева во "ВКонтакте"

"Попросили остановить поиски"

В полиции заводить уголовное дело не торопятся — объясняют, что "недостаточно оснований".
«

"У нас нет достоверных данных о том, что в отношении Дмитрия совершено какое-либо преступление. Поэтому проводятся поисковые мероприятия: подключены оперативники уголовного розыска, участковый, ориентированные комплексные силы полиции", — говорил журналистам врио начальника полиции межмуниципального отдела "Заречный" Артур Абдулин.

При этом в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" по Свердловской области заявка от полицейских пришла только на шестой день после исчезновения. Однако неясно, когда именно родственники пропавшего обратились в участок.
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе
"Штаб на месте не создавали, работали только автономными экипажами, потому что с момента пропажи до поступления заявки прошло слишком много времени", — говорит старшая пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Козлова.
Сейчас же, по ее словам, полиция попросила приостановить работу.
«

"Пока ведем только информационный поиск: распространяем ориентировки по Сети, проверяем больницы, ищем возможных свидетелей, проверяем всю информацию, которая поступает, — говорит Козлова. — К сожалению, пока ни одно свидетельство очевидцев не подтвердилось".

Другой поисковый отряд — "Прорыв" — 25 июня прочесал окрестности Совхозного вместе с силовиками. Никаких зацепок не нашли.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
"Если через десять дней поисков результата нет, полиция обязана завести разыскное дело. А если есть какие-то улики — уголовное", — уточняет юрист Наталья Тарасова.
На момент публикации материала никаких публичных заявлений МВД или СК по делу в открытом доступе не было.

"Будем и дальше искать"

РИА Новости попросило ГУ МВД России по Свердловской области разъяснить странные обстоятельства исчезновения Дмитрия Бондарева. Там ответили, что "поиски будут продолжаться". Остальное комментировать отказались.
Местные жители, в свою очередь, встревожены тем, что почти за 20 дней полиция так ничего и не обнаружила. Выдвигают собственные версии: например, Дмитрий мог утонуть. Сельчане рассказывают, что близлежащие водоемы досконально еще не исследовали.
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области/ВКонтактеОриентировка "ЛизаАлерт"
Ориентировка ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области/ВКонтакте
Ориентировка "ЛизаАлерт"
Родные и знакомые Бондарева не теряют надежду. Они уверены: Дмитрий не мог совершить самоубийство. А значит, обстоятельства его исчезновения рано или поздно выяснятся.
 
ПроисшествияСвердловская областьЗаречный
 
 
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