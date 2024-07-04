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США и Китай не должны враждовать друг с другом, заявил инвестор - РИА Новости, 04.07.2024
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03:13 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/investor-1957245334.html
США и Китай не должны враждовать друг с другом, заявил инвестор
США и Китай не должны враждовать друг с другом, заявил инвестор - РИА Новости, 04.07.2024
США и Китай не должны враждовать друг с другом, заявил инвестор
США и Китай не должны враждовать друг с другом и будет лучше, если бы Вашингтон и Пекин торговали вместе, заявил в интервью РИА Новости известный американский... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:13
2024-07-04T03:13
в мире
сша
китай
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. США и Китай не должны враждовать друг с другом и будет лучше, если бы Вашингтон и Пекин торговали вместе, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я не думаю, что США и Китай должны враждовать друг с другом. Это две крупнейшие экономики мира и всем было бы лучше, если бы мы торговали вместе", - сообщил он агентству. По мнению Роджерса, "политики любят обвинять зарубежные страны" в надежде, что это поможет им набрать голоса избирателей. "Я считаю, что все должны дружить, торговать и путешествовать. Но политики повсюду, а не только в Америке, всегда любят обвинять иностранцев, когда у них возникают проблемы", - добавил он.
https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
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в мире, сша, китай, джим роджерс
В мире, США, Китай, Джим Роджерс
США и Китай не должны враждовать друг с другом, заявил инвестор

Американский инвестор Роджерс: США и Китай должны дружить и торговать вместе

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. США и Китай не должны враждовать друг с другом и будет лучше, если бы Вашингтон и Пекин торговали вместе, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я не думаю, что США и Китай должны враждовать друг с другом. Это две крупнейшие экономики мира и всем было бы лучше, если бы мы торговали вместе", - сообщил он агентству.
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По мнению Роджерса, "политики любят обвинять зарубежные страны" в надежде, что это поможет им набрать голоса избирателей.
"Я считаю, что все должны дружить, торговать и путешествовать. Но политики повсюду, а не только в Америке, всегда любят обвинять иностранцев, когда у них возникают проблемы", - добавил он.
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В миреСШАКитайДжим Роджерс
 
 
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