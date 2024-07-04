https://ria.ru/20240704/infrastruktura-1957401340.html

В Полтавской области получил повреждения объект газовой инфраструктуры

В Полтавской области получил повреждения объект газовой инфраструктуры - РИА Новости, 04.07.2024

В Полтавской области получил повреждения объект газовой инфраструктуры

Объект газовой инфраструктуры поврежден в Полтавской области после обстрелов, сообщает министерство энергетики Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:09

2024-07-04T15:09

2024-07-04T15:51

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Объект газовой инфраструктуры поврежден в Полтавской области после обстрелов, сообщает министерство энергетики Украины в Telegram-канале. "Повреждена газовая инфраструктура в Полтавской области – объект АО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, инцидент произошел в среду. На данный момент продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области накануне неоднократно была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтаве.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, полтавская область, украина, полтава