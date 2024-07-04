https://ria.ru/20240704/industrializatsiya-1957255995.html

В Минпромторге заявили о необходимости новой индустриализации

В Минпромторге заявили о необходимости новой индустриализации - РИА Новости, 04.07.2024

В Минпромторге заявили о необходимости новой индустриализации

России нужна новая полноценная индустриализация: ее частью станет запуск масштабных проектов длительностью в 10-20 лет, значимых для техсуверенитета страны; в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:33

2024-07-04T07:33

2024-07-04T07:33

экономика

россия

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. России нужна новая полноценная индустриализация: ее частью станет запуск масштабных проектов длительностью в 10-20 лет, значимых для техсуверенитета страны; в том числе речь идет о создании целых отраслей в радиоэлектронике, химии, станках и беспилотниках, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Суть промышленной политики, если вкратце, в достраивании тех критических производственных цепочек, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности и роста благосостояния граждан (через повышение экономической эффективности). До 2022 года, когда мы были полностью интегрированы в глобальный рынок, эта задача успешно решалась путем замещения недостающих сегментов импортом. Но сейчас, в новых условиях, мы не можем себе такого позволить - уровень технологической самодостаточности должен быть другим. И для этого нужна полноценная новая индустриализация", - отметил он. "Ее частью станет запуск масштабных проектов "длиной" в 10-20 лет, не всегда окупаемых для бизнеса, но значимых для техсуверенитета страны. В том числе по созданию целых отраслей: например, в радиоэлектронике, химии, станках, беспилотниках", - добавил Осьмаков. Он также уточнил, что когда речь идет о создании полноценных отраслей, прежде всего имеется в виду их способность к самовоспроизводству и постоянной эволюции. То есть не просто запуск заводов по крупноузловой сборке, а создание конструкторских бюро, выстраивание цепочек поставщиков с управлением добавленной стоимостью и компонентами внутри продукта. Именно это и является новой индустриализацией, подчеркнул чиновник. Осьмаков напомнил, что значительная часть экономики России в 90-е годы была больше ориентирована на "перекачивание" ренты, а не на создание реальной конкуренции Западу. "А Западу это и было нужно от России – видеть в ней экономическую "полуколонию" и свой ресурсно-сырьевой придаток. Новая индустриализация – про то, чтобы стать реальным конкурентом, про формирование самодостаточных отраслей", - добавил первый замминистра.

https://ria.ru/20240606/ovchinskiy-1951034229.html

https://ria.ru/20240524/moskva-1948177823.html

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экономика, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)