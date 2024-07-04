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Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье* - РИА Новости, 04.07.2024
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09:10 04.07.2024 (обновлено: 13:44 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html
Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье*
Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье* - РИА Новости, 04.07.2024
Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье*
У гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:10
2024-07-04T13:44
происшествия
россия
франция
нант
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, рассказал РИА Новости информированный источник."Имущество Винатье* пока не арестовано, а изъято", — сказал он, комментируя публикации СМИ об аресте имущества француза.Собеседник агентства добавил, что имущество изъяли во время обыска и личного досмотра, но какое именно, не уточнил.Винатье* задержали в Москве в начале июня, Замоскворецкий районный суд отправил его под стражу до 5 августа.По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности России.Сегодня суд рассматривал жалобу на арест Винатье*. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Сам Винатье*, участвовавший в заседании по видеосвязи, рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и утверждал, что никогда не действовал против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик.В результате суд оставил француза в СИЗО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html
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происшествия, россия, франция, нант, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Франция, Нант, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье*

У француза Винатье в ходе обыска изъяли имущество

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье
Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Имущество Винатье* пока не арестовано, а изъято", — сказал он, комментируя публикации СМИ об аресте имущества француза.
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Винатье извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иноагента
7 июня, 17:14
Собеседник агентства добавил, что имущество изъяли во время обыска и личного досмотра, но какое именно, не уточнил.
Винатье* задержали в Москве в начале июня, Замоскворецкий районный суд отправил его под стражу до 5 августа.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности России.
Сегодня суд рассматривал жалобу на арест Винатье*. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Сам Винатье*, участвовавший в заседании по видеосвязи, рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и утверждал, что никогда не действовал против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик.
В результате суд оставил француза в СИЗО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
1 июля, 15:37
 
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