https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html

Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье*

Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье* - РИА Новости, 04.07.2024

Источник сообщил об изъятии имущества француза Винатье*

У гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:10

2024-07-04T09:10

2024-07-04T13:44

происшествия

россия

франция

нант

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957043554_0:91:1688:1041_1920x0_80_0_0_e50ffe95873aba2e8c6e4ad79af588b1.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, изъяли имущество в рамках уголовного дела, рассказал РИА Новости информированный источник."Имущество Винатье* пока не арестовано, а изъято", — сказал он, комментируя публикации СМИ об аресте имущества француза.Собеседник агентства добавил, что имущество изъяли во время обыска и личного досмотра, но какое именно, не уточнил.Винатье* задержали в Москве в начале июня, Замоскворецкий районный суд отправил его под стражу до 5 августа.По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности России.Сегодня суд рассматривал жалобу на арест Винатье*. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий, полагая, что нет никаких оснований для нахождения француза в СИЗО. Сам Винатье*, участвовавший в заседании по видеосвязи, рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иностранный агент, и утверждал, что никогда не действовал против России. На вопросы суда француз старался отвечать на русском языке, хотя присутствовал переводчик.В результате суд оставил француза в СИЗО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html

https://ria.ru/20240701/aunin-1956651019.html

россия

франция

нант

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, франция, нант, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)