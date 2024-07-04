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Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией - РИА Новости, 04.07.2024
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01:04 04.07.2024 (обновлено: 10:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/frantsiya-1957239977.html
Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией
Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией - РИА Новости, 04.07.2024
Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией
Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T01:04
2024-07-04T10:03
в мире
франция
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марин ле пен
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией публикацию МИД России с ее фотографией, посвященную выборам во Франции и размещенную в официальном аккаунте министерства в соцсети X. Ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны Москвы на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД России. "Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции. — Прим. ред.)", — ответила Ле Пен ведущему. Ле Пен также добавила, что не чувствует ответственности за "провокации России против Франции и Эммануэля Макрона". Вышеупомянутый твит МИД России содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений. Говоря о помощи Украине, Ле Пен отметила, что ее партия продолжит поддерживать Киев в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте, но не допустит прямого участия французских военных в конфликте.По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
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в мире, франция, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Россия, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Выборы в Европарламент — 2024
Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией

Марин Ле Пен назвала публикацию МИД России о выборах во Франции провокацией

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией публикацию МИД России с ее фотографией, посвященную выборам во Франции и размещенную в официальном аккаунте министерства в соцсети X.
Ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны Москвы на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД России.
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"Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции. — Прим. ред.)", — ответила Ле Пен ведущему.
Ле Пен также добавила, что не чувствует ответственности за "провокации России против Франции и Эммануэля Макрона".
Вышеупомянутый твит МИД России содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений.
Говоря о помощи Украине, Ле Пен отметила, что ее партия продолжит поддерживать Киев в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте, но не допустит прямого участия французских военных в конфликте.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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