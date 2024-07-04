https://ria.ru/20240704/frantsiya-1957239977.html

Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией

Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией - РИА Новости, 04.07.2024

Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией

Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T01:04

2024-07-04T01:04

2024-07-04T10:03

в мире

франция

россия

марин ле пен

эммануэль макрон

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956857824_66:275:2808:1818_1920x0_80_0_0_b063b528afafd3a1e60c668022d0c281.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией публикацию МИД России с ее фотографией, посвященную выборам во Франции и размещенную в официальном аккаунте министерства в соцсети X. Ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны Москвы на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД России. "Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции. — Прим. ред.)", — ответила Ле Пен ведущему. Ле Пен также добавила, что не чувствует ответственности за "провокации России против Франции и Эммануэля Макрона". Вышеупомянутый твит МИД России содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений. Говоря о помощи Украине, Ле Пен отметила, что ее партия продолжит поддерживать Киев в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте, но не допустит прямого участия французских военных в конфликте.По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024