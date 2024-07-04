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В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - РИА Новости, 04.07.2024
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00:17 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/evakuatsiya-1957237682.html
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства для лица,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T00:17
2024-07-04T00:17
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства для лица, совершившего административное нарушение, не более 20 процентов величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая изложенное, законопроектом предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства лицом, совершившим административное нарушение, размером, не превышающем 20 процентов величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату совершения административного правонарушения", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей. Кроме того, в целях пресечения указанных административных правонарушений транспортное средство может быть помещено в ближайшее специально отведенное охраняемое место и стоять на специализированной стоянке до устранения причины задержания. "Следует отметить, что возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на лицо, совершившее административное правонарушение. Таким образом, лицо, совершившее административное правонарушение, с учетом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом", - поясняется в документе. Кроме того, законопроектом предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины

Депутат Нилов предложил ограничить стоимость эвакуации транспортного средства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобиля в Москве
Эвакуация автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эвакуация автомобиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства для лица, совершившего административное нарушение, не более 20 процентов величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, законопроектом предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства лицом, совершившим административное нарушение, размером, не превышающем 20 процентов величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату совершения административного правонарушения", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей. Кроме того, в целях пресечения указанных административных правонарушений транспортное средство может быть помещено в ближайшее специально отведенное охраняемое место и стоять на специализированной стоянке до устранения причины задержания.
"Следует отметить, что возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на лицо, совершившее административное правонарушение. Таким образом, лицо, совершившее административное правонарушение, с учетом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом", - поясняется в документе.
Кроме того, законопроектом предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
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