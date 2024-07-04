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Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников

Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024

Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников

Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:35

2024-07-04T08:35

2024-07-04T08:48

специальная военная операция на украине

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - написал он.Владимиров попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

https://ria.ru/20240613/udary-1952631160.html

ставропольский край

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2024

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происшествия, ставропольский край