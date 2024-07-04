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Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 04.07.2024 (обновлено: 08:48 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/dron-1957260149.html
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников
Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:35
2024-07-04T08:48
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - написал он.Владимиров попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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происшествия, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников

В Ставрополье сообщили о падении двух БПЛА, инфраструктура не пострадала

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
«
"Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - написал он.
Владимиров попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольский край
 
 
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