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Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников
Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:35
2024-07-04T08:35
2024-07-04T08:48
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происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", - написал он.Владимиров попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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происшествия, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край
Ставропольский губернатор сообщил о падении двух беспилотников
В Ставрополье сообщили о падении двух БПЛА, инфраструктура не пострадала