https://ria.ru/20240704/delo-1957415934.html

В Самаре завели дело о покушении родителей на убийство трехлетнего сына

В Самаре завели дело о покушении родителей на убийство трехлетнего сына - РИА Новости, 04.07.2024

В Самаре завели дело о покушении родителей на убийство трехлетнего сына

Следователи СК в Самаре возбудили уголовное дело на родителей, подозреваемых в покушении на убийство трехлетнего сына, сообщило СУСК России по Самарской области РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:51

2024-07-04T15:51

2024-07-04T16:02

происшествия

самара

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 4 июл — РИА Новости. Следователи СК в Самаре возбудили уголовное дело на родителей, подозреваемых в покушении на убийство трехлетнего сына, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. По данным следователей, в среду в одну из больниц Самары поступил трехлетний мальчик с ранами пальцев руки и лица. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза его жизни отсутствует. "По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего", - говорится в сообщении ведомства. На место инцидента выехало руководство следственного управления. Сейчас следователи-криминалисты осматривают квартиру, где произошло преступление, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей ребенка.

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)