"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
Полковник Кемп: России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Daily Mail.
"Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир (Стармер -лидер лейбористов- Прим.ред) - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон - и Путин это знает", — говорится в публикации.
"Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир (Стармер -лидер лейбористов- Прим.ред) - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон - и Путин это знает", — говорится в публикации.
Полковник добавил, что Британия переживает самый опасный геополитический период со времен Второй мировой войны, поэтому перспектива победы на выборах Лейбористской партии и прихода на должность премьер-министра Кира Стармера очень тревожит.
Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами.
Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года.
Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами.
Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года.