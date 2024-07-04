https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России

"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России - РИА Новости, 04.07.2024

"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России

России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Daily Mail. "Путин был бы рад РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:17

2024-07-04T10:17

2024-07-04T10:46

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Daily Mail. "Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир (Стармер -лидер лейбористов- Прим.ред) - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон - и Путин это знает", — говорится в публикации. Полковник добавил, что Британия переживает самый опасный геополитический период со времен Второй мировой войны, поэтому перспектива победы на выборах Лейбористской партии и прихода на должность премьер-министра Кира Стармера очень тревожит. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами. Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года.

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html

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