https://ria.ru/20240704/blek-1957247993.html

Защита американца Блэка обжаловала приговор

Защита американца Блэка обжаловала приговор - РИА Новости, 04.07.2024

Защита американца Блэка обжаловала приговор

Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, подала жалобу на приговор, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T04:25

2024-07-04T04:25

2024-07-04T04:30

владивосток

происшествия

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, подала жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева."Утром 4 июля в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор Первомайского районного суда Владивостока от 19 июня в отношении Блэка, признанного виновным, отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство", - сказала Оленева.Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240619/blek-1953850296.html

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владивосток

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владивосток, происшествия, россия, приморский краевой суд