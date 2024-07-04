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Защита американца Блэка обжаловала приговор - РИА Новости, 04.07.2024
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04:25 04.07.2024 (обновлено: 04:30 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/blek-1957247993.html
Защита американца Блэка обжаловала приговор
Защита американца Блэка обжаловала приговор - РИА Новости, 04.07.2024
Защита американца Блэка обжаловала приговор
Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, подала жалобу на приговор, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T04:25
2024-07-04T04:30
владивосток
происшествия
россия
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, подала жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева."Утром 4 июля в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор Первомайского районного суда Владивостока от 19 июня в отношении Блэка, признанного виновным, отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство", - сказала Оленева.Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240619/blek-1953850296.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский краевой суд
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский краевой суд
Защита американца Блэка обжаловала приговор

Защита американца Блэка, осужденного во Владивостоке, обжаловала приговор

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, подала жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
"Утром 4 июля в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор Первомайского районного суда Владивостока от 19 июня в отношении Блэка, признанного виновным, отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство", - сказала Оленева.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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19 июня, 06:24
Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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